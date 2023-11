Fasano, picchia brutalmente l’ex davanti al figlio: 45enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Fasano, comune della città di Brindisi, dove un uomo di 45 anni ha aggredito brutalmente la sua ex compagna e il suo nuovo compagno. I fatti risalgono allo scorso 20 ottobre, ma sono stati resi noti solo ora. Stando alle prime informazioni sul caso la vittima aveva raggiunto l’ex insieme al figlio sul luogo di lavoro. Tra loro è presto scoppiata un’accesa lite, a quel punto lui ha iniziato a colpire con violenza inaudita ripetute volte.

Il 45enne ha ridotto l’ex compagna in fin di vita, a fermarlo è stata una persona che ha assistito alla violenta vicenda avvenuta a Fasano. La donna è stata subito soccorsa ma per paura di gravi ritorsione da parte dell’ex compagno non ha denunciato l’aggressione. Il giorno dopo però le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica che le ha salvato la vita.

Dopo aver litigato con la sua ex il 45enne ha aggredito anche il nuovo compagno di lei, è successo il giorno dopo l’aggressione. L’uomo con una scusa banale lo ha fermato e lo ha picchiato, dopodiché si è dato alla fuga. In seguito alle dovute indagini i Carabinieri lo hanno arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e lesioni gravi.

