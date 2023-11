Monopoli, si apposta sotto casa dell’ex e la accoltella: arrestato

Dramma nella mattinata di oggi a Monopoli, comune in provincia di Bari, dove una donna di trent’anni è stata accoltellata. A ferirla con ferocia è stato il suo ex compagno, lui probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore ed è per questo motivo che la perseguitava.

I fatti si sono svolti a Monopoli intorno alle 5 del mattino, la donna era uscita di casa per recarsi al lavoro quando improvvisamente si è trovata davanti il suo aguzzino. L’ex compagno si era appostato sotto casa della vittima per controllarla, la aspettava all’interno del veicolo per evitare che lei scappasse vedendolo. Tra i due è presto scoppiata una discussione, sfociata poco dopo in una violenta aggressione. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti mentre litigavano ha estratto il coltello e l’ha più volte colpita.

Ad allarmare i soccorsi è stata la madre della vittima. Temeva per la sua vita ed è per questo che la osservava dal balcone, da lì ha visto tutta la scena. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda. L’aggressore si è dato alla fuga prima dell’arrivo degli agenti, ma è stato rintracciato poco dopo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La donna è stata invece portata d’urgenza in ospedale, dove è ricoverata in condizioni gravi.

