Supino, 33enne perseguita e maltratta l’ex moglie: arrestato

I fatti si sono svolti a Supino, comune della provincia di Frosinone, dove un uomo di 33 anni per molto tempo ha reso un inferno la vita dell’ex moglie. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. Nei confronti della donna continuava ad adottare comportamenti violenti e persecutori, ha anche cercato di dare fuoco all’appartamento dei suoi ex suoceri.

Fortunatamente il padre della vittima era riuscito a spegnere immediatamente l’incendio, evitando che la situazione si trasformasse in una tragedia. Nei mesi scorsi la donna si era già rivolta alle forze dell’ordine perché l’ex marito l’aveva picchiata e minacciata di morte, lui però continuava a perseguitarla. In preda alla paura la vittima ha denunciato ancora l’ex marito violento, a causa del suo comportamento viveva continuamente con l’ansia e il terrore.

Dopo aver svolto le dovute indagini i Carabinieri hanno arrestato il 33enne, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. A febbraio l’uomo dovrà comparire davanti al gup, è accusato dei gravi reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Questo dovrebbe bastare a tenerlo lontano dall’ex moglie e lei potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere picchiata e perseguitata.

