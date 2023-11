Roma, picchia la compagna per i soldi della droga: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna, maltrattata da tempo dal compagno violento, i fatti si sono svolti nella zone del Quadraro a Roma. In passato l’uomo faceva uso di sostanze stupefacenti e spesso aggrediva la compagna per i soldi della droga. A causa delle violenti liti erano spesso intervenute le forze dell’ordine, per un po’ lui era anche andato a vivere a casa del padre.

L’uomo aveva poi smesso di drogarsi e aveva trovato un lavoro, in famiglia sembrava essere tornato il sereno fin quando lui non ha ricominciato a fare uso di sostanze stupefacenti. Per i soldi della droga aveva venduto il monopattino del figlio, anche durante la notte svegliava la compagna per chiederle dei soldi e la picchiava se si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro. Lei era costretta a nascondere le carte di credito, in seguito all’ultima aggressione ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per denunciarlo.

Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda a Roma. Gli agenti hanno trovato la vittima terrorizzata e con chiari segni di percosse sul volto, il compagno invece era visibilmente agitato. I maltrattamenti avvenivano anche davanti al figlio minore, l’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

