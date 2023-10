Longiano, furiosa lite tra padre e figlio: 28enne è stato accoltellato

La violenta aggressione è avvenuta intorno alle 21 di ieri sera, lunedì 30 ottobre 2023 nella frazione Crocetta a Longiano, comune della città di Cesena. Tra le mura domestiche, per ragione ancora da chiarire, è scoppiata una furiosa lite tra padre e figlio. La situazione è presto degenerata, dagli insulti è poi sfociata nell’aggressione.

La vittima, una ragazzo di 28 anni è stato aggredito con ferocia dal padre. Mentre litigavano l’uomo ha impugnano un coltello e lo ha ferito gravemente. Dopo essere stato accoltellato il ragazzo è riuscito a sfuggire all’ira del padre recandosi dai vicini di casa per chiedere aiuto. Questi l’hanno subito soccorso e hanno allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri sera nella frazione di Longiano.

I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi al 28enne lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute al momento sono gravi, è ricoverato in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita. Il padre era ancora in casa all’arrivo dei Carabinieri ed è stato arrestato.

