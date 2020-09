Melzo: 41enne accoltella la compagna dopo una lite poi si dà alla fuga

La violenta vicenda si è svolta intorno a mezzanotte di lunedì 14 settembre 2020 a Melzo, comune della città di Milano. I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via Giuseppe Verdi. In seguito ad una furiosa lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo italiano di 41 anni ha ferito la compagna colpendola alla coscia con un coltello da cucina. La vittima è una donna di 55 anni di origine ungherese. A quanto pare non era la prima volta che il compagno violento la picchiava e maltrattava.

Immediato è stato l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda violenta avvenuta nella notte a Melzo. La vittima, che ha riportato una grave ferita da taglio alla coscia, dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata subito trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La 55enne è stata portata al San Raffaele di Milano in codice giallo, dove è stata subito medicata.

Intanto, in seguito all’aggressione il 41enne dopo aver accoltellato la compagna si è dato alla fuga, probabilmente per paura di essere arrestato. I carabinieri continuano le indagini per chiarire con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda e continuato a cercare l’uomo. Al momento gli agenti non sono ancora riusciti a rintracciare l’aggressore.