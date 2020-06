Pozzuoli, accoltella l’ex compagna e si dà alla fuga: la donna è grave

La terribile e spaventosa vicenda si è svolta la scorsa notte a Pozzuoli, comune della città di Napoli. Un uomo di trent’anni ha gravemente ferito l’ex compagna con due coltellate alla schiena dopo una furiosa lite scoppiata tra loro all’interno dell’abitazione della vittima, in via Celle. La donna ha 49 anni.

In preda alla furia l’uomo ha accoltellato l’ex compagna alla schiena ferendola gravemente, subito dopo si è dato alla fuga. In seguito ad una segnalazione, fatta probabilmente dai vicini di casa della donna dopo averla sentita urlare e chiedere aiuto, immediato è stato l’intervento del 118 sul luogo della violenta aggressione avvenuta la notte scorsa a Pozzuoli. Dopo averle prestato i primi soccorsi, i sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la 49enne all’ospedale La Schiana. La vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa delle ferite riportate. La donna, dopo l’intervento, si trova in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia, allarmata dai sanitari del 118. I poliziotti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda e il motivo che abbia spinto il 30enne ad accoltellare l’ex compagna. A quanto pare i motivi della furiosa lite sono gli stessi che hanno spinto i due a mettere fine alla loro storia d’amore. Gli agenti dopo l’aggressione sono sulle tracce dell’uomo.