Palermo, 62enne accoltella il figlio dopo una lite: i fatti

Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, sabato 6 maggio 2023 a Palermo, nel quartiere Cep. Una donna di 62 anni in seguito ad un furioso litigio avvenuto tra le mura domestiche ha accoltellato il figlio 34enne con un coltello da cucina. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata una donna che vive nello stesso palazzo, probabilmente dopo aver sentito le urla provenire dall’abitazione in cui si è svolta l’aggressione.

In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitata sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Palermo. Giunti all’interno dell’appartamenti i poliziotti hanno trovato la 62enne in evidente stato di agitazione e shock, il figlio aveva una ferita all’addome. Agli agenti ha subito confessato di essere stata lei ad aggredirlo. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118. Il 34enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sembra che il gesto estremo della donna derivi dal fatto che il figlio da anni rendeva la sua vita un vero e proprio incubo, l’uomo tre anni fa era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La 62enne dopo aver confessato è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. La Polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il movente che ha spinto la donna ad accoltellare il figlio.

