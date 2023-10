Savona, strangola la moglie dopo una lite: donna muore dopo giorni di agonia

Ancora un femminicidio sconvolge la popolazione, questa volta i fatti si sono svolti a Savona, nel noto quartiere di Villapiana. La vicenda è avvenuta nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023 in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra moglie e marito tra le mura domestiche. La vittima è Etleva Bodi, una donna albanese di 31 anni che da molto tempo vive a Savona.

A scagliarsi brutalmente contro la donna è stato il marito 41enne, Selami Bodi, anche lui di origine albanese. Dopo che avevano discusso in modo alquanto animato la vittima si era chiusa in camera da letto, quando però lui ha sentito che parlava al telefono con qualcuno è andato su tutte le furie e si è precipitato nella stanza in cui si trovava la moglie.

In preda all’ira l’ha afferrata per il collo strangolandola, ha mollato la presa solo quando lei non respirava più, dopodiché ha allarmato i soccorsi. In seguito alla segnalazione i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, sin da subito le condizioni della donna sono apparse disperate. A lungo hanno provato a rianimarla, i medici erano riusciti a riattivare le funzioni vitali ma nella serata di ieri la donna è morta. In casa c’erano anche i quattro figli minorenni della coppia nel momento dell’omicidio, dopo l’accaduto sono stati affidati ad uno zio. Il 41enne è stato invece arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.

