Foggia, spara alla moglie poi si barrica in casa: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Foggia, dove un uomo ha ucciso la moglie con un diversi colpi di arma da fuoco. I due erano sposati da circa vent’anni, stando alle informazioni trapelate sul caso i litigi nell’ultimo periodo erano sempre più frequenti e violenti. Lui era spesso nervoso perché dopo aver perso il lavoro, faceva la guardia giurata, non riusciva a trovare una nuova occupazione.

Spesso sfogava la sua rabbia contro la moglie, anche davanti ai loro figli. Intorno alle 12 dello scorso venerdì 16 dicembre 2022 all’interno dell’appartamento della coppia a Foggia l’uomo, Angelo Di Lella, con una pistola calibro 9 ha esploso almeno tre colpi contro la vittima, Giovanna Frino, raggiunta da due proiettili per lei non c’è stato nulla da fare. In casa al momento del femminicidio c’era anche una delle figlie della coppia, una ragazzina di 17 anni, non era andata a scuola perché aveva l’influenza.

Dopo aver ucciso la moglie l’uomo si è subito chiuso in casa, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della tragica vicenda dopo aver ricevuto la segnalazione. Gli agenti hanno iniziato una trattativa con l’aggressore per convincerlo a costituirsi, dopo circa un quarto d’ora lui si è arreso. Non appena ha aperto la porta i Carabinieri hanno recuperato la pistola e hanno bloccato l’uomo. Quest’ultimo è stato arrestato con l’accusa di femminicidio.

