Tombolo, 49enne soffoca donna dopo una lite: “Ho perso la testa”

Liliana Cojita, una donna di 56 anni di origini romene, è stata uccisa all’interno della sua abitazione situata a Tombolo, in provincia di Padova. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 settembre 2023, la donna da qualche mese si era trasferita nel Padovano per stare vicino alla sorella gravemente malata.

Ad uccidere la 56enne è stato un uomo di 49 anni di origine marocchina, Youssef Maid. I due erano da soli in casa quando all’improvviso è scoppiata un’accesa lite tra loro, questa in poco tempo è degenerata al punto da diventare un delitto. In preda alla rabbia l’uomo ha stretto le sue mani al collo della vittima fino a soffocarla. Dopo essersi reso conto di averla uccisa si è precipitato in Caserma per confessare l’omicidio. Ai Carabinieri ha detto di aver ucciso una donna, dopodiché ha aggiunto: “È in appartamento, non so cosa mi sia capitato. Abbiamo litigato e ho perso la testa.”

Dopo la sua confessione gli agenti si sono precipitati nell’appartamento della 56enne a Tombolo, lì hanno costatato che la donna era morta. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda e il movente che abbia spinto il 49enne a soffocare la donna.

LEGGI ANCHE -> Battipaglia, accoltella la moglie dopo una lite: 40enne in manette