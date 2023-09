Battipaglia, accoltella la moglie dopo una lite: 40enne in manette

Un altro femminicidio ha sconvolto la popolazione nelle scorse ore, i fatti questa volta sono avvenuti a Battipaglia, comune in provincia di Salerno. A perdere la vita nel pomeriggio di ieri mercoledì 20 settembre 2023 è stata Maria Rosaria Troisi, una casalinga e catechista di 37 anni. Ad ucciderla brutalmente è stato il marito, il 40enne Marco Aiello.

Tra le mura della loro abitazione situata a Battipaglia è scoppiato un acceso litigio tra marito e moglie, sfociato in una violenta aggressione. In preda alla rabbia l’uomo ha accoltellato la 37enne, il fendente alla giugulare non le ha lasciato scampo. Ad allarmare i soccorsi è stato proprio il 40enne, però quando le forze dell’ordine e il personale medico del 118 si sono precipitati sul posto per la vittima non c’era già più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

I figli piccoli della coppia non erano in casa quando è avvenuto il drammatico omicidio, il padre li aveva fatti andare via. Il suo è stato un gesto premeditato? Sapeva già che avrebbe ucciso la moglie o voleva solo evitare di far assistere i figli al litigio con la donna? Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda a Battipaglia.

