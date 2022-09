Spinea, accoltella la compagna poi chiama il 112: arrestato 41enne

La drammatica vicenda è avvenuta nella serata di venerdì, 23 settembre 2022 a Spinea, comune della città di Venezia. In seguito all’ennesima lite furibonda avvenuta tra le mura domestiche un uomo moldavo di 41 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, sua connazionale di 35 anni. La vittima è Lilia Patranel, il compagno violento Alexandru Dimitrova l’ha uccisa a coltellate intorno alla mezzanotte colpendola ripetute volte.

In casa al momento dell’omicidio c’era anche il figlio della coppia, un bimbo di soli quattro anni, probabilmente dormiva mentre si è svolta la tragedia. I rapporti erano tesi da molto tempo, con le amiche la vittima si sfoga spesso dicendo di voler lasciare l’uomo perché la maltrattava e picchiava. Più volte erano intervenute le forze dell’ordine in casa loro a Spinea per sedare violenti litigi, la 35enne in un’occasione l’aveva anche denunciato ma poi aveva ritirato la denuncia.

Quella avvenuta nella serata di venerdì è stata l’ultima furiosa lite, questa però si è trasformata in una vera e propria tragedia che è costata la vita a Lilia Patranel. Dopo averla uccisa il compagno violento si è sdraiato sul letto accanto al figlio. Intorno alle 5 del mattino ha poi chiamato le forze dell’ordine per confessare l’omicidio. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il cadavere della donna, Alexandru Dimitrova davanti agli agenti ha fatto scena muta. Il 41enne è stato portato subito in caserma, dopodiché è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio.

LEGGI ANCHE -> Marnate, 60enne soffoca l’anziana madre poi tenta il suicidio: i fatti