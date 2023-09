Brindisi, 71enne muore carbonizzata a casa del figlio: lui indagato per omicidio

Nella notte è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento situato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, quello che inizialmente sembrava un incidente però potrebbe essere un omicidio. Quando sono divampate le fiamma in casa c’era Cosima D’Amato, una donna di 71 anni, per lei non c’è stato nulla da fare, è morta carbonizzata.

L’incendio è scoppiato a casa del figlio della vittima, un uomo di 47enne, nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla madre. Era stata però lei ieri sera a recarsi a casa del figlio, di certo non poteva immaginare che si sarebbe resa protagonista di una tragica vicenda. Intorno alla mezzanotte l’uomo ha allarmato i soccorsi per via dell’incendio. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco sul posto, in provincia di Brindisi. Sul luogo della drammatica vicenda anche il personale medico del 118 e le forze dell’ordine, mentre spegnevano le fiamme hanno trovato il corpo senza vita della 71enne.

Gli agenti insieme alla Scientifica per ore hanno effettuato i dovuti rilievi del caso per fare chiarezza in merito a come si sia svolta davvero la tragica vicenda. Al momento non è ancora noto se si sta trattato davvero di un incidente o di un omicidio volontario.

