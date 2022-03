Brindisi, picchia la moglie e le cava un occhio davanti ai figli: arrestato

È successo in provincia di Brindisi, all’interno di un’abitazione situata a Carovigno. Dopo una furiosa lite scoppiata tra marito e moglie tra le mura domestiche lui l’ha aggredita con molta violenza davanti ai loro figli minorenni. Quando l’uomo ha preso la donna per i capelli lei ha iniziato ad urlare svegliando i loro figli, questi in preda alla paura e all’agitazione hanno allarmato il 118.

Tempestivo è stato l’intervento dei sanitari e dei carabinieri sul luogo in cui è avvenuta la brutale aggressione in provincia di Brindisi. L’uomo ha più volte colpito la moglie al volto, l’ha trascinata per i capelli e subito dopo le ha cavato l’occhio compromettendone per sempre l’uso, tutto davanti agli occhi spaventati dei figli. Giunto sul posto il personale medico del 118 ha trasportato d’urgenza la vittima in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La donna, sottoposta alle necessarie cure mediche, dovrà restare sotto osservazione a lungo.

Il marito violento in seguito all’aggressione aveva tentato la fuga, ma è stato presto rintracciato dai carabinieri che lo hanno subito arrestato e condotto nel carcere di Brindisi. Nei prossimi giorni sarà interrogato di nuovo in merito all’accaduto per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

LEGGI ANCHE -> Roma, dà fuoco alla compagna riducendola in fin di vita: arrestato 46enne