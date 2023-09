Gragnano, 33enne picchia la madre per soldi: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta a Gragnano, comune della città di Napoli, dove un uomo di 33 anni per molto tempo ha fatto vivere la madre nel terrore. A causa dei suoi problemi di tossicodipendenza chiedeva spesso denaro alla madre e diventava aggressivo e minaccioso quando lei provava a dirgli di no.

Nelle scorse ore il 33enne ha preteso dalla madre 40 euro per comprare sostanze stupefacenti, lei per paura di subire l’ennesima violenza domestica ha assecondato la sua richiesta di denaro. Poche ore dopo l’uomo è tornato da lei per chiederle altri soldi, questa volta 20 euro. A quel punto la donna si è rifiutata ma di fronte a quel ‘no’ lui è andato su tutte le furie. Tra le mura domestiche è presto scoppiata un’accesa lite, che dalle minacce e gli insulti è presto sfociata in un’aggressione fisica. La vittima è stata picchiata brutalmente dal figlio, ma questa volta non è rimasta in silenzio.

Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo la madre ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, un appartamento situato a Gragnano. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la donna con evidenti segni di percosse, il figlio era molto agitato. Il 33enne è stato subito arrestato con le gravi accuse di estorsione, lesioni e maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato trasportato in carcere.

LEGGI ANCHE -> Castellanza, 83enne accoltella la moglie poi si getta dal quarto piano: lei è grave