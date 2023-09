Castellanza, 83enne accoltella la moglie poi si getta dal quarto piano: lei è grave

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre 2023 a Castellanza, comune in provincia di Varese. Probabilmente in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche, un appartamento situato in via Solferino, un anziano uomo di 83 anni ha accoltellato la moglie 77enne, Carla Marmonti. L’uomo, Renato Oggioni, l’ha più volte colpita al torace e subito dopo si è lanciato dal quarto piano dell’abitazione in cui vivevano insieme a Castellanza.

In preda alla paura è stata l’anziana donna ad allarmare le forze dell’ordine, in seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la 77enne in una pozza del suo sangue, immediato è stato anche l’intervento del personale medico del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale a Legnano, in condizioni gravissime, dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Per il marito non c’è stato invece nulla da fare, per via del violento impatto è morto sul colpo.

La coppia in passato non aveva mai denunciato episodi di violenza, gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Al momento l’anziana donna non è ancora fuori pericolo, le prossime ore saranno determinanti.

LEGGI ANCHE -> Sassari, aveva filmato un loro rapporto e ha ricattato l’ex per anni: arrestato