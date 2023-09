Sassari, aveva filmato un loro rapporto e ha ricattato l’ex per anni: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna vittima da sette anni dei ricatti del suo ex fidanzato, la vicenda si è svolta a Sassari. L’uomo, un 58enne originario di Sassari, nel periodo in cui avevano avuto una relazione sentimentale aveva filmato un loro rapporto sessuale di nascosto. In seguito alla rottura ha iniziato a ricattarla, se non avesse assecondato le sue richieste di denaro avrebbe diffuso il video hard.

Per anni ha ceduto ai ricatti dell’ex, per paura che tutti potessero vedere quel video così intimo fatto a sua insaputa. Giovedì scorso però non ce l’ha fatta più, dopo l’ennesima richiesta di denaro avanzata dall’ex si è quindi recata dalle forze dell’ordine per denunciarlo. È emerso che negli anni in cui è stata ricattata la vittima ha dato al 58enne ben 40mila euro, nei giorni scorsi gliene aveva chiesti altri 15mila.

L’uomo però è caduto nella trappola, quando l’ex gli ha chiesto di incontrarsi sabato 16 settembre non poteva certo immaginare che si trattava di un’operazione di Polizia. Non appena ha preso i soldi dalla vittima gli agenti sono intervenuti e lo hanno arrestato, dopodiché è stato portato nel carcere di Bancali.

