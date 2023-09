Cesenatico, escort impaurita chiama i Carabinieri: il cliente era super dotato

L’esilarante vicenda si è svolta a Cesenatico, comune in provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, dove una prostituta è stata costretta ad allarmare le forze dell’ordine. Il motivo? Un litigio scoppiato tra le mura domestiche con un nuovo cliente. Si era recato da lei per un rapporto sessuale, aveva già pagato per il servizio richiesto ma quando è arrivato il momento di ‘andare al sodo’ lei ha avuto paura.

Quando l’uomo si è spogliato la prostituta ha notato le sue dimensioni di taglia XL ed è rimasta senza parole. Spaventata ha cambiato idea rifiutandosi di svolgere la prestazione, ha quindi cercato di restituire il denaro al cliente ma lui è andato su tutte le furie. L’uomo era ormai convinto di aver trovato un accordo con la donna e non accettava di restare ‘a bocca asciutta’ ed è per questo che è scoppiata la lite.

In preda alla paura la donna ha quindi allarmato le forze dell’ordine, di certo una vicenda che nonostante tutto fa un po’ sorridere. Giunti sul posto i Carabinieri di Cesenatico hanno dovuto calmare gli animi, dopodiché hanno convinto l’uomo a lasciare l’abitazione della escort.

LEGGI ANCHE -> Roma, due fratelli gemelli trovati senza vita in casa: erano morti da giorni