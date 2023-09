Roma, due fratelli gemelli trovati senza vita in casa: erano morti da giorni

Nelle scorse ore un nuovo dramma della solitudine, questa volta i fatti sono avvenuti a Roma, all’interno di un’abitazione situata in via Licinio Murena, zona Don Bosco. Le vittime sono due fratelli gemelli di 76 anni, vivevano insieme e stando alle prime informazioni sul caso sarebbero morti a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro.

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa delle vittime, la donna si è preoccupata perché da qualche giorno non li vedeva e sentire un forte e sgradevole odore provenire dal loro appartamento. In seguito alla segnalazione la Polizia si è recata sul posto, a Roma, per capire cosa fosse successo. Quando hanno provato a suonare non ha risposto nessuno, per entrare in casa è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Giunti all’interno dell’abitazione l’amara scoperta, entrambi erano senza vita. Uno dei due fratelli era seduto su una poltrona, l’altro invece era sdraiato sul divano.

In casa le condizioni igieniche non erano buone ma tutto sembrava essere in ordine e non sono stati rilevati segni di effrazione. Al momento non sono note le cause dei due decessi, sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza cosa ha causato la morte dei due 76enni.

LEGGI ANCHE -> Milano, picchia e deruba la fidanzata per strada: 47enne in manette