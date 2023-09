Milano, picchia e deruba la fidanzata per strada: 47enne in manette

La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 12 settembre 2023 a Milano, dove un uomo peruviano di 47 anni si è scagliato brutalmente contro la fidanzata. I due avevano pranzato insieme al ristorante. Nel locale hanno iniziato a litigare e lui ha cominciato non solo a minacciarla ma anche a colpirla più volte.

Hanno continuato a litigare anche fuori dal locale, davanti agli occhi increduli dei passanti in via Don Bosco a Milano. È stato proprio un passante ad allarmare le forze dell’ordine per segnalare i maltrattamenti dell’uomo ai danni della sua compagna. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, giunti sul posto hanno trovato la vittima in preda alla paura e all’agitazione, aveva le labbra sanguinanti e il volto tumefatto. Agli agenti ha raccontato di essere stata picchiata poco prima dal fidanzato, lui le aveva anche preso il cellulare e una collanina d’oro. La donna, una 38enne, ha poi ammesso che non era la prima volta che il fidanzato la aggrediva.

I poliziotti hanno rintracciato il 47enne poco distante dal luogo dell’aggressione, lui all’inizio ha provato a darsi alla fuga. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina, dopodiché è stato condotto in carcere. La 38enne è stata invece medicata dal personale del 118, le ferite che ha riportato fortunatamente non sono gravi.

