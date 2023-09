Palagianello, 45enne picchia la moglie e il figlio: arrestato

La violenta vicenda si è svolta la notte scorsa, domenica 10 settembre 2023 a Palangianello, comune in provincia di Taranto. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche un uomo di 45 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. Ha aggredito anche il figlio perché ha tentato di difendere la madre.

La donna in preda alla paura e all’agitazione è riuscita a scappare in balcone per chiedere aiuto ai vicini di casa. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si si sono svolti i fatti la scorsa notte a Palangianello. Sul posto anche il personale medico del 118 allarmato dai Carabinieri. In un primo momento il 45enne non aveva permesso ai sanitari di entrare in casa. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti contro i familiari, la moglie lo scorso maggio lo aveva querelato per le violenze fisiche e psichiche subite.

La vittima aveva poi ritirato la querela sotto minaccia del marito. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie e del figlio. La donna è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

