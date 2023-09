Cassino, novelli sposi si schiantano con la moto: lei muore, lui è gravissimo

Dramma nella giornata di oggi, sabato 9 settembre 2023 a Cassino, dove una coppia di novelli sposi è rimasta coinvolta in un tragico incidente. I due erano convolati a nozze a fine luglio, subito dopo erano partiti in viaggio di nozze e da poco erano tornati in Italia. Tanti i progetti e i sogni che ancora dovevano realizzare, ma non potranno più farlo.

I due stavano percorrendo oggi la strada Cassino-Formia in sella alla loro moto, all’improvviso si sono però scontrati contro un’auto, una Fiat 500. L’impatto è stato molto violento, la moglie è morta praticamente subito, il marito invece è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. La vittima è una donna di 31 anni, Graziella Parente, il marito Francesco ha 33 anni.

A bordo dell’auto coinvolta nell’incidente una giovane donna di San Giorgio a Liri, le sue condizioni di salute non sono note. In seguito al tragico incidente immediato è stato sul posto l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine. Per la 31nne purtroppo non c’è stato nulla da fare, lo scontro non le ha lasciato scampo, il marito potrebbe essere ancora in pericolo di vita per via della sua gravissime condizioni. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

