Agguato nella notte a Fonni: 49enne ucciso a colpi di pistola

Dramma nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre 2023 a Fonni, comune in provincia di Nuoro. Protagonista della vicenda un uomo di 49 anni, Giovanni Mureddu. Nella vita lavorava come autotrasportatore, non è ancora chiaro cosa gli sia accaduto. L’ipotesi più plausibile però al momento sembra essere quella dell’agguato e questo non gli ha lasciato scampo.

Cosa è successo? Mentre viaggiava a bordo della sua auto l’uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini. Dopo essere stata ferita la vittima è scesa dal veicolo per cercare di dirigersi a piedi in una delle sue abitazioni situata proprio in via Brigata Sassari. Giunto sul posto però non è riuscito a seminare i suoi aggressori, infatti è stato raggiunto e ucciso con altri colpi di pistola.

Nella zona diverse sono le telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine stanno visualizzando le immagini per cercare di capire se queste hanno ripreso qualcosa in merito alla terribile vicenda avvenuta nella notte a Fonni. Gli agenti hanno anche ascoltato alcune persone vicine al 49enne e indagano per risalire all’identità degli autori dell’agguato.

