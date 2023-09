Crotone, picchia la compagna e la figlia chiama i Carabinieri: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nella serata di martedì 5 settembre 2023 a Crotone, dove un uomo di 52 anni si è scagliato con violenza contro la compagna colpendola con calci e pugni. I fatti si sono svolti tra le mura domestiche in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra la coppia. Ad assistere ai maltrattamenti anche la figlia, è stata proprio lei ad allarmare di nascosto le forze dell’ordine.

Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, un appartamento a Crotone. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, era sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Ai militari la vittima ha ammesso che non era la prima volta che il compagno violento la picchiava, anche davanti alla figlia.

Il 52enne è stato subito arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, denunciato dalla vittima è stato condotto in carcere. La compagna è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure adeguate, a causa delle percosse ha riportato lesioni guaribili in venti giorni.

LEGGI ANCHE -> Marisa Leo uccisa dall’ex compagno: dopo l’omicidio si è suicidato