Marisa Leo uccisa dall’ex compagno: dopo l’omicidio si è suicidato

Un nuovo femminicidio ha sconvolto la popolazione, questa volta i fatti si sono svolti nel trapanese, la vittima è la 39enne Marisa Leo. Nella serata di ieri, mercoledì 6 settembre 2023, l’ex compagno le ha chiesto di vedersi per un chiarimento, non poteva però immaginare che il 42enne si sarebbe presentato all’appuntamento armato.

I due si sono incontrati nel vivaio di famiglia, nelle campagne di Marsala, in contrada Farla al confine tra Mazara del Vallo e Marsala. L’ex coppia aveva una figlia piccola ma si erano separati già da un po’, probabilmente lui non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. Non appena la 39enne è arrivata sul posto l’ex compagno, Angelo Reina, ha aperto il fuoco contro di lei. Stando alle prime informazioni sul caso l’avrebbe colpita con almeno tre proiettili, per lei non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo l’omicidio il 42enne si è tolto la vita, utilizzando probabilmente la stessa pistola usata per uccidere l’ex Marisa Leo. I Carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo. Il Sindaco di Salemi, paese della donna, su Facebook ha fatto sapere che la comunità è sconvolta per ciò che è accaduto, nel giorno del funerale è stato proclamato il lutto cittadino.

LEGGI ANCHE -> Volla, colpisce la compagna poi estrae il coltello: 44enne in manette