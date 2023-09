Volla, colpisce la compagna poi estrae il coltello: 44enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella notte a Volla, comune della città di Napoli. Durante un controllo di routine sul territorio le forze dell’ordine hanno notato che stava succedendo qualcosa in via Lufrano e si sono avvicinati. Giunti sul posto hanno evitato che la situazione degenerasse in modo ancor più grave, lì hanno trovato un uomo di 44 anni che si stava scagliando con violenza contro la compagna, una donna di 35 anni.

L’aggressore la stava colpendo con violenti calci e pugni mentre discutevano in modo alquanto animato per le vie di Volla. In preda all’ira ha poi estratto un coltello ma fortunatamente i Carabinieri sono arrivati in tempo e hanno evitato che ferisse la vittima. Il 44enne è stato subito bloccato e arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere di Poggioreale.

Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, i sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi alla 35enne l’hanno trasportata in ospedale di Torre del Greco per medicarla, la prognosi è di 10 giorni. Agli agenti la donna ha confessato che non era la prima volta che il compagno violento la maltrattava.

