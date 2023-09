Quarto, dopo una lite dà fuoco alla vicina e alla sua auto: arrestato

Sfiorata la tragedia nella giornata di oggi, martedì 5 settembre 2023 a Quarto, comune in provincia di Napoli. Intorno alle 12.30 è scoppiata un’accesa lite tra vicini di casa per questioni condominiali. Protagonisti della vicenda sono un uomo di 53 anni e una donna di 48 anni. Il motivo del dissidio? Stando alle prime informazioni sul caso sembra che la donna avesse steso un lenzuolo sul balcone della sua abitazione, in via De Gasperi, e che questo avesse ostruito l’ingresso al box dell’uomo.

In preda alla rabbia il 53enne, Francesco Riccio, ha gettato del liquido infiammabile addosso alla sua vicina di casa e le ha dato fuoco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha poi incendiato anche l’auto della 48enne. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si sono svolti i fatti stamattina a Quarto.

La vittima dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. A causa del folle gesto del suo vicino di casa ha riportato ustioni diffuse su tutto il corpo, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita. Il 53enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato in caserma.

