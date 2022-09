La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di ieri, lunedì 5settembre 2022 a Colleferro, comune della città di Roma. Un uomo di 50 anni in preda alla rabbia e all’agitazione si è scagliato con violenza contro l’anziana madre di 79 anni. L’ha più volte picchiata con pugni e calci, l’ha colpita con una sedia e ha minacciato di buttarla dal balcone di casa.

Spaventati dalle disperate urla dell’anziana donna sono stati i suoi vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri a Colleferro. Giunti sul posto hanno provato a suonare ma nessuna ha risposto, è stato un parente della vittima che aveva le chiavi a far entrare gli agenti in casa.

Alla vista degli agenti il 50enne ha opposto resistenza, per bloccarlo sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino. I Carabinieri hanno poi soccorso la 79enne, l’anziana donna era in camera da letto con lividi su varie parti del corpo e un forte mal di testa. Era in evidente stato di shock. Il figlio l’ha picchiata e minacciata per futili motivi, pretendeva inoltre la restituzione di un debito che in realtà la madre non aveva. Il 50enne è stato arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato nel carcere di Velletri.

LEGGI ANCHE -> Orvieto, bimbo di 3 anni in casa da solo di notte esce: denunciati i parenti