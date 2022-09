I fatti si sono svolti ad Orvieto, la vicenda fortunatamente si è conclusa senza alcuna conseguenza ma si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Un bimbo di soli tre anni nel corso della notte si è svegliato e non ha trovato nessuno in casa. In cerca dei familiari è uscito dall’appartamento e ha iniziato a vagare per strada scalzo.

Un passante dopo aver notato il piccolo in giro da solo di notte ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, a Orvieto. Al loro arrivo il bimbo stava bene, hanno quindi avviato le indagini per rintracciare i familiari, la madre e lo zio. Agli agenti i due hanno ammesso che erano usciti dall’abitazione dopo che il piccolo si era addormentato, lasciandolo quindi da solo in casa senza alcun tipo di sorveglianza.

Il bimbo di soli tre anni è stato esposto a grossi rischi, proprio per questo motivo la madre e lo zio sono stati denunciati in stato di libertà per abbandono di minore. Proprio loro che avrebbero dovuto proteggerlo da ogni tipo di pericolo lo hanno lasciato da solo. Dopo ciò che è successo saranno svolti altri accertamenti per valutare il contesto familiare in cui vive il piccolo.

