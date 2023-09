Bergamo, bimba trovata senza vita dai genitori: aveva 2 anni

La drammatica vicenda è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 4 settembre 2023, a Bergamo. A perdere la vita una bambina di soli due anni, per motivi ancora sconosciuti è stata trovata morta dai genitori all’interno del loro appartamento. La piccola stava dormendo, quando si sono avvicinati a lei nella culla hanno però notato che c’era qualcosa che non andava.

In pochi istanti la tragedia, non appena hanno capito che la figlia non respirava hanno subito allarmato le forze dell’ordine. La coppia ha origini senegalesi, hanno 24 e 32 anni e sono entrambi degli operati, da circa un anno vivono insieme ai loro figli a Bergamo. Oltre alla piccola di due anni hanno altri due figli. Ricevuta la segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, giunti all’interno dell’abitazione però non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La giovanissima vittima era già morta al loro arrivo, stando alle prime informazioni sul caso sarebbe deceduta nel sonno. La causa della sua morte non è ancora nota, sarà infatti l’autopsia a fare maggiore chiarezza, l’ipotesi più plausibile al momento però sembra essere quella di morte per cause naturali.

