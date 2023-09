Roma, Rossella Nappini accoltellata sotto casa: i fatti

Un altro femminicidio ha scosso la popolazione, questa volta la drammatica vicenda si è svolta a Roma. La vittima è Rossella Nappini, una donna di 52 anni che lavorava come infermiera all’ospedale San Filippo Neri, aveva due figlie e viveva insieme all’anziana madre. La donna è stata uccisa a coltellate nell’androne del palazzo situato in via Allievo, a Monte Mario.

La vittima è stata accoltellata più volte all’addome. Aveva diverse ferite anche sulle braccia, segno che ha provato a difendersi quando è stata aggredita. A trovare il corpo senza vita della 52enne a Roma nell’androne del palazzo sono stati due studenti, i vicini di casa hanno poi raccontato di aver sentito forti urla poco prima. Stando alle prime informazioni sul caso ad ucciderla sarebbe stato un uomo. Potrebbe essere stato un ex fidanzato o uno spasimante che lei aveva rifiutato.

Ieri intorno alle 17 Rossella Nappini era uscita per andare a fare la spesa ma non è più tornata a casa. Il suo killer la stava aspettando e in pochi istanti le ha tolto la vita. L’arma del delitto non è stata ancora trovata, gli agenti indagano per chiarire con esattezza cosa sia successo e per risalire all’identità dell’uomo che ha ucciso la 52enne.

