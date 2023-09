Bottanuco, accoltella il figlio dopo una lite: arrestato 80enne

Dramma a Bottanuco, comune in provincia di Bergamo, dove un anziano uomo di 80 anni ha ucciso il figlio, il 54enne Gianbattista Corna. I fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione situata in via Castelrotto a Bottanuco, in seguito all’ennesima lite lo ha colpito con almeno tre coltellate, sarà però l’autopsia a chiarire con esattezza quanti sono stati i fendenti e quale di loro è stato quello fatale.

In casa padre e figlio non erano da soli quando si è consumato l’omicidio, c’era anche l’anziana madre della vittima. Il violento litigio si è consumato sempre per lo stesso motivo delle precedenti discussioni, questioni di droga. Da molto tempo il 54enne aveva problemi di tossicodipendenza. In seguito ad un’altra lite nella giornata di domenica le forze dell’ordine erano già intervenute all’interno dell’abitazione. Gli agenti erano riusciti a riportare in sereno ma non potevano certo immaginare cosa sarebbe successo in seguito.

Solo poche ore dopo il vero e proprio dramma, dopo aver accoltellato il figlio l’80enne ha subito allarmato i soccorsi e le forze dell’ordine. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 54enne, il suo cadavere è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il padre è stato invece arrestato con l’accusa di omicidio.

