Roma: importunano ragazza poi aggrediscono il fidanzato per averla difesa

La violenta aggressione si è svolta nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 a Roma. Quella che doveva essere una serata all’insegna del divertimento si è trasformata in un vero e proprio incubo per una coppia. All’uscita di un locale di Roma, intorno alle 4.30, quattro ragazzi nomadi hanno iniziato ad importunare in modo fastidioso la ragazza, il suo fidanzato è quindi intervenuto per difenderla ignaro di ciò che sarebbe successo poco dopo.

I ragazzi sono tornato a bordo di un’auto, in tre sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a picchiare il ragazzo colpendolo con violenti pugni e calci. Il quarto ragazzo lo ha invece investito con la vettura. In seguito all’episodio di violenza gli aggressori si sono dati alla fuga, ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. La vittima è stata subito trasportata all’ospedale Sant’Eugenio in codice giallo. Ha riportato diverse ferite ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la violenta vicenda a Roma e per risalire all’identità dei quattro ragazzi che hanno aggredito la coppia all’uscita del locale.

