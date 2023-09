Mondragone, tenta di violentare l’ex e sua figlia poi le sequestra: arrestato

Sono stati momenti di grande paura per una ragazza di 26 anni e sua figlia, la vicenda si è svolta a Mondragone. Cosa è successo? L’ex compagno di 36 anni, originario della Bulgaria, probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore e le ha fatto vivere un vero e proprio incubo.

L’uomo pretendeva un rapporto sessuale sia con l’ex compagna che con la figlia, ha poi tentato di sequestrarle. Stando alle prime informazioni sul caso si sarebbe recato a Mondragone sotto casa delle vittime e con il suo atteggiamento molto violento le ha costrette a salire in auto. Quando lei ha provato a rifiutarsi il 36enne l’ha seguita in casa e tirandola per i capelli l’ha fatta salire sul veicolo. La bimba, che non è figlia del bulgaro, ha assistito alla scena violenta.

Il 36enne si è poi fermato vicino ad un bar chiedendo alle due di restare in auto, le ha anche minacciate con un bastone di ferro per spaventarle. La 26enne in preda alla paura e alla disperazione ha però trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per denunciare l’ex compagno, si è poi rifugiata in una cornetteria insieme alla figlia. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto e hanno arrestato l’uomo con le accuse di tentata violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

