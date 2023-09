Roma, cadavere nel carrello della spesa: gli hanno sparato

La tragica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 1 settembre 2023 a Roma, in zona Tor Cervara. Un uomo di colore è stato trovato senza vita all’interno di un carrello della spesa. Chi lo ha ucciso lo ha poi lasciato davanti ad un palazzo occupato da 150 persone circa, situato in via Raffaele Costi.

Intorno alle 13.30 la Polizia è intervenuta sul posto a Roma e ha trovato il cadavere dell’uomo dentro il carrello della spesa. Come è morto? La vittima aveva una profonda ferita dalla quale usciva moltissimo sangue, causata da un colpo d’arma da fuoco. L’uomo sarebbe stato aggredito nelle palazzine in via Cesare Tallone che si trovano lì vicino e portato via col carrello mentre era ancora vivo.

Sul posto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni sul caso la vittima sarebbe un cittadino sub sahariano, la sua identità però non è ancora nota. I poliziotti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda e per identificare l’assassino della vittima.

