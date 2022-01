Roma, bimba di 4 anni precipita dal terzo piano, era sola in casa: è grave

Dramma nella giornata di ieri a Roma, dove una bambina di soli quattro anni di origine cinese è precipitata dal terzo piano dell’appartamento in cui vive con i suoi genitori. A lanciare l’allarme intorno alle 17.30 è stato il portiere del palazzo, in preda alla paura e alla preoccupazione ha subito chiamato il 112.

Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei carabinieri sul luogo in cui si è svolta la tragica vicenda a Roma, nel quartiere Prati Fiscali. Stando alle prime informazioni sul caso, la piccola si trovava da sola in casa quando è improvvisamente caduta dal balcone del terzo piano. Al momento non è noto come mai i genitori l’avessero lasciata sola tra le mura domestiche a soli quattro anni. La giovanissima vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosse al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni disperate. Era però cosciente all’arrivo dei soccorritori sul posto.

A causa del violento impatto al suolo la bimba di quattro anni ha riportato gravissimi danni agli organi interni e diversi traumi facciali, al momento sembra che lotti tra la vita e la morte. La polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda.

