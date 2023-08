Pernumia, 27enne accoltellato dopo una lite: fermato il coinquilino

La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 28 agosto 2023 a Pernumia, comune in provincia di Padova. A perdere la vita una ragazzo di 27 anni di origine marocchina, il suo nome è Anouar El Gouttaya. Sospettato per il suo omicidio il suo coinquilino, un 25enne gabbiano, lo avrebbe accoltellato in seguito ad una furiosa lite.

Intorno alle 22 le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione di accoltellamento e si sono precipitate sul posto a Pernumia, intanto il 25enne si era dato alla fuga. Grazie alle testimonianze delle persone che si trovavano sul luogo della tragica vicenda i Carabinieri sono risaliti all’identità del presunto aggressore e nel giro di qualche ora lo ha rintracciato. Il giovane ragazzo si era rifugiato in un centro di accoglienza per migranti a Battaglia Terme dove era stato ospitato in passato.

Al momento non è noto cosa sia successo tra loro, sembra però che il litigio sia scoppiato per futili motivi. Il 27enne è stato trovato con una profonda ferita alla gola. Per lui non c’è stato nulla da fare, i sanitari infatti non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

LEGGI ANCHE -> Sarezzo, 40enne picchia la madre e si chiude in casa: arrestato