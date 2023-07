Noriglio, uccide la vicina a colpi di accetta davanti alla madre: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, venerdì 28 luglio 2023 a Noriglio, frazione di Rovereto in Trentino. Con esattezza i fatti sono avvenuti intorno alle 20.30 all’interno di un’abitazione situata in via Fontani, dove la vittima viveva con la madre 80enne. A perdere la vita Mara Fait, infermiera caposala all’ospedale di Rovereto in pensione di 63 anni, ad ucciderla è stato il suo vicino di casa.

Stando alle prime informazioni sul caso tra loro c’è stato l’ennesimo litigio per questioni condominiali, lui in preda all’ira l’ha più volte colpita alla testa con un’accetta davanti agli occhi spaventati della madre. L’autore dell’omicidio, un uomo di 48 anni di origine albanese, in seguito al tragico episodio avvenuto ieri sera nella frazione di Rovereto, Noriglio, si è recato presso la caserma dei Carabinieri per costituirsi. Agli agenti ha raccontato come sono andate le cose durante l’interrogatorio, il rapporto con la vicina di casa era teso da tempo e spesso si scontravano.

I carabinieri dopo aver interrogato il 48enne lo hanno arrestato con la grave accusa di omicidio. Intanto le indagini continuano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda che ha causato la morte della 63enne.

