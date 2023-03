Dramma a Trieste: uccide il figlio disabile, poi tenta il suicidio

La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 marzo 2023 a Trieste, tra le mura domestiche di un appartamento situato al secondo piano in via Foscolo al civico 18. Per ragioni ancora da chiarire un uomo di 65 anni ha ucciso il figlio, un uomo di 38 anni con disabilità. Dopo averlo ucciso ha tentato di togliersi la vita, ma non c’è riuscito.

Ad allarmare i soccorsi è stato proprio il 65enne intorno alle 18 confessando ciò che aveva fatto. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Trieste. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo sul pianerottolo dell’abitazione, era in condizioni gravissime. Scortato dalle volanti è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso per ricevere le cure adeguate dopo aver tentato il suicidio.

Oltre ai Carabinieri e alla Polizia sul luogo dell’omicidio e del tentato suicidio sono intervenuti anche il Pm Massimo De Bortoli e la polizia scientifica per i dovuti rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come siano andate le cose, al momento infatti la dinamica della vicenda non è ancora chiara.

