Livorno, 23 accoltella il padre e tenta il suicidio: si è reciso i polsi

Dramma nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2023, i fatti si sono svolti a Livorno. Un uomo di 57 anni mentre era in casa è stato colpito con una coltellata alla gola che non gli ha lasciato scampo, ad ucciderlo è stato il figlio di 23 anni. È stato proprio il ragazzo ad allarmare le forze dell’ordine per confessare l’omicidio, dopodiché ha tentato di togliersi la vita.

Il giovane ragazzo viveva insieme al padre in un appartamento situato nella zona di Coteto, in via Paganini 6. Al momento non è ancora noto il motivo che lo abbia spinto a colpire con così tanta ferocia il padre fino ad ucciderlo. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, la porta era chiusa dall’esterno e per aprirla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Non appena sono riusciti ad entrare in casa hanno trovato il 57enne disteso sul letto senza vita, il figlio in casa non c’era.

Poco dopo i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il 23enne, era ai giardinetti di via Torino a Livorno e aveva i polsi recisi. Dopo essere stato medicato per le ferite riportate il ragazzo è stato arrestato con la grave accusa di omicidio. Le indagini chiariranno l’esatta dinamica della vicenda e il movente.

