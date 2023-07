Bari, auto sbatte contro un muretto: 13enne muore sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 27 luglio 2023 sulla strada provinciale 99, che collega Cellamare a Noicattaro a Bari. Per ragioni ancora da chiarire una donna mentre era alla guida della sua auto ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Stando alle prime informazioni sul caso l’auto ha più volte ruotato su se stessa, dopodiché è finita contro un muretto.

Ad avere la peggio la figlia della donna, una ragazzina di soli 13 anni. A quanto pare nel momento in cui è avvenuto il tragico incidente a Bari non indossava la cintura di sicurezza. La giovane vittima è stata sbalzata fuori dal veicolo, per lei non c’è stato nulla da fare. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente, i sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazzina, morta sul colpo.

La madre della vittima non ha riportato gravi ferite a causa dell’incidente, dopo ciò che è successo però è comprensibilmente sotto shock. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso, saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda che ha causato la morte della 13enne.

