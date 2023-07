Paura ad Arezzo: bimbo di 11 anni ritrovato, era scomparso da ieri

Sono stati momenti di grande paura quelli provati da una famiglia di Arezzo, cosa è successo? Un bimbo di 11 anni era sparito ieri, mercoledì 26 luglio 2023. Dall’abitazione in cui vive con la madre e il suo compagno si era allontanato volontariamente senza dare più sue notizie. I familiari in preda alla preoccupazione hanno inizialmente provato a cercarlo da soli, dopodiché si sono rivolti alle forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione la polizia municipale di Arezzo, i Carabinieri, il servizio Protezione civile, la guardia di finanza, il Comune e l’emergenza sanitaria si sono tutti mobilitati per ritrovarlo. Decisamente utili sono state le tracce del suo cellulare, gli agenti hanno infatti perlustrato le zone in cui erano state rilevate. Nella mattinata di oggi, giovedì 27 luglio era stato anche lanciato un appello con il tentativo di rintracciare il più velocemente possibile l’11enne.

Fortunatamente la vicenda ha già avuto un lieto fine e si è conclusa solo con un grande spavento, il bimbo di 11 anni infatti è stato ritrovato intorno alle 12.40 mentre si trovava in centro ad Arezzo e sta bene. Dopo essere stato rintracciato è stato consegnato alla madre e al suo compagno.

