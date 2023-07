Trento, bimba di 9 anni precipita nel vuoto: era in gita con la famiglia

Sono stati attimi di vera paura quelli vissuti da una famiglia che stava trascorrendo la giornata nei pressi della Gola di Toblino, in provincia di Trento. I fatti si sono svolti intorno alle 14 di ieri, martedì 25 luglio 2023, stavano scaldando una falesia quando è stata sfiorata la tragedia. Cosa è successo? Una bambina di soli 9 anni dopo aver perso l’equilibrio è precipitata per qualche metro.

La loro doveva essere una piacevole giornata in famiglia, all’insegna del divertimento, ma stava per trasformarsi in un vero e proprio dramma. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sul luogo della vicenda in provincia di Trento. In un primo momento sul posto è arrivata un’ambulanza, poco dopo è arrivato anche l’elisoccorso. All’arrivo dei sanitari la bambina era visibilmente sotto shock e dolorante, per tutto il tempo non ha mai perso i sensi.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi la bimba di 9 anni è stata stabilizzata e portata all’ospedale Santa Chiara di Trento in elisoccorso per ricevere le cure adeguate. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita. La situazione si sarebbe potuta trasformare in una vera tragedia ma si è conclusa solo con un grosso spavento.

