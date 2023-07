Barletta, madre e figlio trovati morti in casa: mistero sulle cause dei decessi

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi 25 luglio 2023 nel quartiere Barberini a Barletta, all’interno di un’abitazione situata in via delle Belle Arti. Una donna di 73 anni e un uomo di 53 anni sono stati trovati senza vita. Erano madre e figlio, lui da tempo aveva problemi di salute. Stando alle prime informazioni sul caso il decesso risale a 4-5 giorni fa, ma non è ancora noto cosa sia accaduto.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il marito della 73enne, preoccupato perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la sua famiglia. L’uomo nei giorni scorsi si era recato insieme all’altro figlio in un’altra casa, in campagna. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, a Barletta. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato l’anziana donna morta, era distesa su un fianco. Il figlio era in un’altra stanza e aveva sul corpo alcune ustioni, causate probabilmente da una caustica sostanza.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche la Scientifica e il medico legale per i dovuti rilievi del caso, le cause dei decessi però non sono state ancora rese note. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza cosa sia successo, nessuna ipotesi al momento è esclusa in merito alla dinamica dell’accaduto.

