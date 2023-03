Napoli, madre e figlio trovati morti in casa: la Polizia indaga

Dramma nella giornata di oggi a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel noto quartiere di Posillipo, dove un uomo e una donna sono stati trovati senza vita. Le vittime sono madre e figlio, avevano 94 e 67 anni. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, preoccupati perché da un po’ di tempo non avevano loro notizie.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si sono svolti i fatti oggi a Napoli. Giunti sul posto i pompieri hanno forzato la porta di ingresso, madre e figlio erano entrambi morti. Per i dovuti rilievi del caso è intervenuta anche la Scientifica. In casa non sono stati trovati segni di effrazione e sui cadaveri non sono stati rilevati segni di violenza. Al momento non è nota la causa del decesso delle vittime, sarà l’esame autoptico a fare maggiore chiarezza.

Dai primi accertamenti la prima ipotesi sarebbe quella di morte naturale. Il primo a morire potrebbe essere stato il 67enne per un malore improvviso, la madre invece potrebbe essere morta qualche giorno dopo di stenti. L’anziana donna non era autosufficiente, era il figlio a prendersi cura di lei.

