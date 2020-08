Napoli, 21enne investe una 15enne con l’auto: la ragazza è morta sul colpo

La drammatica vicenda si è svolta la notte scorsa a Napoli, in piazza carlo III. Una ragazzina di soli 15 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada. La vittima è Maya Gargiulo, insieme a lei c’era anche un’amica di 14 anni, quest’ultima fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita dopo il tragico incidente.

Ad investire le due ragazzine è stato un ragazzo di 21 anni, era a bordo della sua Smart Forfour. In auto con lui viaggiava una ragazza. Entrambi sono sono scesi dal veicolo per prestare soccorso dopo il drammatico accaduto. Per la giovane 15enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, è infatti morta sul colpo dopo aver sbattuto la testa prima sul parabrezza dell’auto poi sull’asfalto. Il violento impatto non le ha lasciato scampo, era già morta quando sono arrivati i soccorsi. Meno tragico il destino della 14enne che fortunatamente non ha perso la vita in seguito all’incidente.

Giunti sul luogo della drammatica vicenda avvenuta la scorsa notte a Napoli, gli agenti hanno trovato il 21enne sotto choc per ciò che era accaduto poco prima. Stando alle prime informazioni sul caso, sul luogo dell’incidente non sono stati trovati segni di frenata, sembra che il ragazzo guidasse a velocità elevata. In seguito all’incidente al 21enne è stata ritirata la patente. È stato anche sottoposto ai test per capire se avesse fatto uso di alcol e droga prima di mettersi alla guida.