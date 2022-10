Cinisello Balsamo, madre e figlio trovati morti in casa: i fatti

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, domenica 16 ottobre 2022 a Cinisello Balsamo, comune della città Milano. Un’anziana donna di 98 anni e il figlio 77enne sono stati trovati senza vita all’interno del loro appartamento, fino a qualche giorni fa stavano entrambi bene. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata una cugina dell’uomo, la donna più volte aveva provato a bussare alla loro porta senza ricevere nessuna risposta e si è subito preoccupata.

Giovedì la cugina era andata a trovarli e i due stavano bene, ieri quando è tornata da loro ha presto capito che qualcosa non andava. La donna, che abita nello stesso palazzo a Cinisello Balsamo, aveva un mazzo di chiavi ed è entrata in casa per capire cosa fosse successo. Lì l’amara scoperta, sia la 98enne che il figlio erano infatti morti. Ricevuta la segnalazione intorno a mezzogiorno tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda.

Dopo aver svolto i dovuti rilievi del caso gli agenti hanno accertato che in casa non mancava nulla ed era tutto in ordine, ciò esclude quindi una possibile rapina. La porta di ingresso era chiusa dall’interno, il 77enne lo faceva abitualmente per evitare che l’anziana madre uscisse, soffriva di demenza senile. L’ipotesi più probabile al momento sembra quella di morte per cause naturali, sarà però l’esame autoptico a stabilire con certezza cosa abbia provocato il decesso di madre e figlio.

LEGGI ANCHE -> Roma, scoppia lite tra vicini di casa: 36enne ferito con un’accetta