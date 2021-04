Cinisello, tenta di stuprare una 19enne a Pasqua: una donna la salva

È successo durante la notte di Pasqua, poco dopo la mezzanotte di domenica 4 aprile 2021 a Cinisello Balsamo. Una ragazza di 19 anni era da poco scesa dal bus, mentre parlava al telefono è stata aggredita alle spalle da un ragazzo che ha tentato di abusare sessualmente di lei. L’aveva seguita per un po’, all’improvviso si è slacciato i pantaloni e si è gettato addosso a lei facendola cadere a terra.

Lo stupratore era già riuscito ad abbassare i pantaloni e gli slip alla 19enne, lei ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, lo ha anche graffiato sul volto. Il ragazzo l’ha però immobilizzata, spingeva il suo corpo contro quello della ragazza mentre le cercava di chiudere con forza la bocca. Le urla della vittima avevano però già attirato l’attenzione di una donna che si trovava nel balcone della sua abitazione. Questa ha iniziato ad urlare, ha chiesto all’uomo di fermarsi subito dicendogli che stava chiamando la Polizia. Spaventato l’aggressore si è subito alzato e si è dato alla fuga.

19enne aggredita alle spalle da un maniaco, una donna la salva dallo stupro

La 19enne in preda alla paura è corsa a casa. Intanto, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della spaventosa e violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Cinisello Balsamo. Dopo aver parlato con il marito della testimone sono riusciti a scoprire la via di fuga dell’uomo che poco prima aveva tentato di stuprare la ragazza. Lo hanno trovato pochi minuti dopo alla fermata del bus. Quando i carabinieri gli hanno chiesto come mai avesse quei graffi sul volto lui non ha saputo fornire una valida spiegazione.

Il violentatore è un ragazzo di 22 anni egiziano già noto alle forze dell’ordine per atti osceni in luogo pubblico. Rintracciata dagli agenti la vittima si è presentata in caserma per denunciare la vicenda e ha riconosciuto il suo aggressore. Il maniaco è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. La 19enne in seguito all’aggressione subita è stata portata in ospedale, dopo averla visitata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 14 giorni a causa di un trauma distorsivo contusivo rachide cervicale.