Sesto San Giovanni, aggredisce la fidanzata e il coinquilino: arrestato

La terribile vicenda si è svolta nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020 a Sesto San Giovanni, comune della città di Milano. In seguito ad una furiosa lite scoppiata per futili motivi all’interno di un appartamento situato in via Fratelli di Dio, un ragazzo di 20 anni di El Salvador si è scagliato con molta violenza contro la fidanzata, una ragazza di 22 anni di origine peruviana.

Intorno alla mezzanotte il 20enne ha sfogato la sua rabbia contro la fidanzata, colpendola con forti pugni al viso. Un uomo di 36 anni peruviano che vive in casa con la coppia si è messo in mezzo ai due fidanzati per cercare di difendere la ragazza dalle percosse del 20enne. Mentre provava a separare la coppia, il 36enne è stato colpito dal giovane ragazzo con una coltellata, lo ha preso all’arcata sopraccigliare.

Fortunatamente immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta nella notte a Sesto San Giovanni. Giunti sul posto gli agenti hanno subito bloccato l’aggressore. Il 20enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le due vittime sono state invece portate in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. La 22enne dopo essere stata visitata e medicata è stata dimessa con otto giorni di prognosi. La prognosi del 36enne è invece di dieci giorni.